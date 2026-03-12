Usa, scomparso il generale Neil McCasland: si occupava di UFO

Un generale di divisione in pensione di alto rango dell’Aeronautica Militare statunitense, che un tempo comandava una base a lungo associata alla tradizione UFO, Ã¨ scomparso da quasi due settimane e le autoritÃ stanno chiedendo aiuto alla popolazione per ritrovarlo, secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Bernalillo, nel New Mexico.

Il generale di divisione in pensione dell’Aeronautica Militare William Neil McCasland, 68 anni, ha lasciato la sua casa di Albuquerque a piedi intorno alle 11:00 del 27 febbraio e da allora non Ã¨ stato in contatto con familiari o amici, ha dichiarato l’ufficio dello sceriffo in un comunicato stampa. Il suo cellulare Ã¨ stato dimenticato, ha riferito l’ufficio dello sceriffo alla CNN.

L’ufficio dello sceriffo ha emesso un’allerta Silver il giorno successivo, che Ã¨ ancora in vigore. Un “problema medico” non specificato ha reso le ricerche piÃ¹ urgenti.

“Grazie al suo background e alle consolidate collaborazioni, il BCSO sta collaborando strettamente con diverse agenzie”, tra cui l’ufficio di Albuquerque dell’FBI e la base aerea di Kirtland, ha dichiarato l’ufficio dello sceriffo. L’FBI ha confermato il suo coinvolgimento.

Secondo l’Aeronautica Militare, McCasland ha ricoperto alcuni degli incarichi piÃ¹ delicati nell’esercito statunitense. Ingegnere astronautico con lauree presso l’Accademia Aeronautica degli Stati Uniti, il Massachusetts Institute of Technology e la John F. Kennedy School of Government dell’UniversitÃ di Harvard, ha ricoperto una serie di incarichi di alto livello nel corso della sua carriera.

Ha ricoperto il ruolo di ingegnere capo nel programma Global Positioning System del Dipartimento della Difesa, direttore del programma di sistema dello Space Based Laser Project Office e direttore dei programmi speciali al Pentagono. Ha anche comandato l’Air Force Research Laboratory presso la base aerea di Wright-Patterson, una base che da tempo si vocifera ospitasse detriti extraterrestri collegati a Roswell, nonostante le smentite dell’Aeronautica Militare.

Dopo il suo pensionamento, McCasland ha lavorato con To The Stars, Inc., un’azienda co-fondata dal musicista dei Blink-182 Tom DeLonge, che afferma di studiare informazioni su fenomeni aerei non identificati.

La sua scomparsa Ã¨ avvenuta pochi giorni dopo che il presidente Donald Trump aveva annunciato in un post su Truth Social di aver ordinato al Pentagono e ad altre agenzie federali di divulgare documenti governativi relativi alla vita extraterrestre e agli UFO.

“Spero e prego che questo non sia uno di quei casi in cui un ex alto ufficiale militare Ã¨ stato specificamente preso di mira e che venga ritrovato felice e in salute nell’immediato, per il suo bene e per quello dei suoi cari”, ha detto alla CNN Luis Elizondo, un ex agente dell’intelligence del Dipartimento della Difesa che ora si batte per la divulgazione di informazioni classificate sugli UFO.

“Che la sua scomparsa abbia o meno a che fare con un suo possibile coinvolgimento nella ricerca sugli UFO, preferisco dare alle forze dell’ordine il tempo necessario per svolgere il loro lavoro prima di fare ipotesi”, ha aggiunto.

“Ãˆ vero che Neil ha avuto una breve frequentazione con la comunitÃ UFO”, ha dichiarato la moglie di McCasland, Susan McCasland Wilkerson, in un post su Facebook. “Questo legame non Ã¨ una ragione sufficiente per rapire Neil. Neil non ha conoscenze specifiche sui corpi extraterrestri e sui detriti dell’incidente di Roswell conservati a Wright-Patt“.

Wilkerson ha affermato che suo marito non soffre di demenza. “Non era confuso e disorientato”, ha aggiunto.

McCasland Ã¨ andato in pensione quasi 13 anni fa e Wilkerson ha affermato che “sembra piuttosto improbabile che sia stato rapito per estorcergli segreti molto datati”.

L’ufficio dello sceriffo ha affermato di non aver finora “scoperto alcuna prova di reato”, ma di “sta ancora valutando tutti i possibili scenari”.

