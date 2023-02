Tragedia a L’Aquila: 13enne ucciso da malore nella notte

L’AQUILA – Tragedia nella notte all’Aquila. Un ragazzino di 13 anni, Lorenzo Di Fabio, è morto a causa di un malore mentre si trovava nella sua abitazione. Vano il trasporto in ospedale da parte del 118. Non sembra che soffrisse di alcuna patologia per cui il dramma è stato inatteso.

Anche per questa ragione, dopo un esposto, è stata avviata una indagine da parte della magistratura che ha disposto l’autopsia insieme ad altri accertamenti sul decesso del ragazzo che frequentava l’istituto comprensivo Carducci.

Un accanimento del destino per questo giovane e la sua famiglia: il padre, Massimo, morì giovane sei anni fa in un incidente stradale con la moto in via Aldo Moro. (https://abruzzoweb.it)