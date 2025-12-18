Lula alla Ue: ‘firmare col Mercosur ora o mai piÃ¹ con me’

Il presidente brasiliano Lula dichiara che se l’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e il Mercosur non verrÃ firmato “ora”, non verrÃ firmato durante la sua presidenza, che terminerÃ alla fine del 2026. “Se non lo facciamo ora, il Brasile non firmerÃ l’accordo finchÃ© sarÃ² presidente”, ha dichiarato Luiz InÃ cio Lula da Silva durante una riunione ministeriale a Brasilia.

“Aspettiamo questo accordo da 26 anni. L’accordo Ã¨ piÃ¹ favorevole a loro che a noi. Macron non vuole farlo per via dei suoi agricoltori. L’Italia non vuole farlo, non so perchÃ©”, ha detto Lula. La speranza del Brasile e del blocco sudamericano Ã¨ che l’accordo possa essere firmato durante un vertice con l’Ue in programma per sabato 20 dicembre nella cittÃ brasiliana di Foz do IguaÃ§u.Â (askanews)