Lula alla Ue: ‘firmare col Mercosur ora o mai piÃ¹ con me’

Lula e von der Leyen

Il presidente brasiliano Lula dichiara che se l’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e il Mercosur non verrÃ  firmato “ora”, non verrÃ  firmato durante la sua presidenza, che terminerÃ  alla fine del 2026. “Se non lo facciamo ora, il Brasile non firmerÃ  l’accordo finchÃ© sarÃ² presidente”, ha dichiarato Luiz InÃ cio Lula da Silva durante una riunione ministeriale a Brasilia.

“Aspettiamo questo accordo da 26 anni. L’accordo Ã¨ piÃ¹ favorevole a loro che a noi. Macron non vuole farlo per via dei suoi agricoltori. L’Italia non vuole farlo, non so perchÃ©”, ha detto Lula. La speranza del Brasile e del blocco sudamericano Ã¨ che l’accordo possa essere firmato durante un vertice con l’Ue in programma per sabato 20 dicembre nella cittÃ  brasiliana di Foz do IguaÃ§u.Â  (askanews)

