Lula, ‘per le armi si spende il doppio che per il clima, verso l’apocalisse climatica’

RIO DE JANEIRO, 07 NOV – “Il conflitto in Ucraina ha vanificato anni di sforzi per ridurre le emissioni di gas serra e ha portato alla riapertura delle miniere di carbone. Spendere per le armi il doppio di quanto destinato all’azione per il clima significa spianare la strada all’apocalisse climatica. Non ci sarÃ sicurezza energetica in un mondo in fiamme”.

Lo ha affermato il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, in apertura della seconda sessione tematica del Vertice sul clima di BelÃ©m, che discute le sfide della transizione energetica. (ANSA)