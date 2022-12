Torino: scippi, rapine e occupazioni abusive, arrestati due marocchini

Scippi e occupazioni abusive nella zona tra via Bersezio, corso Novara e via delle Porte Palatine. Nei giorni scorsi, durante un servizio straordinario da parte degli agenti del commissariato Dora Vanchiglia della Polizia di Stato – dopo le denunce dei residenti – , due uomini sono stati arrestati.

Si tratta di un 27enne di nazionalità marocchina. L’uomo è finito in manette dopo la denuncia di una donna, vittima di uno scippo. È stata la stessa vittima ad avvicinare i poliziotti, intenti ad effettuare alcune verifiche negli appartamenti degradati di via Bersezio, da tempo occupati da persone senza fissa dimora.

“Mi hanno rubato la borsa in corso Novara mentre attendevo l’autobus. È stato un uomo”, ha detto la vittima. E durante i controlli, quella borsa è stata trovata nell’appartamento occupato dal 27enne. La borsa, con tutti gli effetti personali è stata subito riconsegnata alla legittima proprietaria.

Poi è stata la volta di un 23enne, anche lui di nazionalità marocchina, che dai controlli effettuati – in accordo con Atc – in uno stabile occupato di via delle Porte Palatine, è risultato colpito da un ordine di carcerazione per aver commesso diverse rapine: deve scontare una pena di 2 anni di reclusione.

Dopo lo sgombero, in via Bersezio, gli operai incaricati dalla proprietà dello stabile, hanno eseguito i lavori necessari per impedire futuri accessi abusivi. www.torinotoday.it