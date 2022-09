Baby gang di maghrebini in riviera romagnola, 22 fogli di via

RIMINI, 28 SET – Il Questore della Provincia di Rimini ha emesso 22 fogli di via con ordine di rimpatrio nei Comuni di residenza a carico di altrettanti giovani arrestati o denunciati, per rapina e furti aggravati, quest’estate nel corso dei servizi predisposti da Arma dei carabinieri e Questura contro le ‘baby gang’ in Riviera. Si tratta di ragazzi al massimo ventenni, di origine magrebina, nessuna ragazza tra loro, che non potranno tornare nei comuni costieri del Riminese per i prossimi tre anni. Se identificati dalle forze dell’ordine in Riviera verranno denunciati per inosservanza della disposizione dell’autorità.

Dei 22 provvedimenti, almeno 15 sono stati adottati su segnalazione dei carabinieri di Riccione, il rimanente in seguito ad indagini della squadra mobile della Questura. Tra gli episodi più gravi, una rapina di gruppo il 24 agosto sul lungomare di Riccione: un gruppo di cinque ragazzi nordafricani aveva circondato due giovanissimi turisti per rapinarli di 130 euro e di un berretto. Per tutti e cinque è quindi scattato oltre che l’arresto da parte dei carabinieri anche il foglio di via del Questore e ritorno nei comuni di residenza, Reggio Emilia, Imola e Forlì.

Infine tra i 15 segnalati dai militari anche due 19enni già arrestati nell’estate 2021 e già colpiti da foglio di via l’anno scorso. Al termine delle indagini, in sinergia e collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, è stata avviata l’attività istruttoria dalla divisione anticrimine della Questura di Rimini. (ANSA).

