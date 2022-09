Ucraina, Salvini: governo centrodestra continuerà aiuto militare

MILANO, 12 SET – “Lo abbiamo già fatto e continueremo a farlo”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto, a margine di un incontro con i vertici della Cisl a Milano, se un eventuale governo di centrodestra continuerà a sostenere militarmente Kiev. “L’importante è che la guerra finisca il prima possibile e che le sanzioni non mettano in ginocchio le aziende e i lavoratori italiani”, ha concluso. (ANSA).

Roma, 6 set (Adnkronos) – “Putin ha torto marcio: ha scatenato una guerra orrenda, ha invaso un Paese, ha riportato morte e distruzione nel continente europeo. Bisogna punirlo, fermarlo, metterlo in ginocchio. Ma le sanzioni sono operative da sette mesi e in ginocchio ci siamo noi e non Putin, e la guerra va avanti”. Lo ha detto Matteo Salvini a radio Capital.

Solo pochi giorni fa – “Le sanzioni alla Russia stanno funzionando? No“. Così Matteo Salvini su Twitter, torna sul tema delle sanzioni a Mosca. “A oggi chi è stato sanzionato sta guadagnando, mentre chi ha messo le sanzioni è in ginocchio. Evidentemente qualcuno in Europa sta sbagliando i conti: ripensare la strategia è fondamentale per salvare posti di lavoro e imprese in Italia”. “E’ l’unico caso al mondo in cui le sanzioni che dovrebbero fermare la Russia, mettere in ginocchio la Russia, invece, che punire i russi stanno punendo gli italiani. Quindi evidentemente qualcuno ha sbagliato i suoi conti”.

Condividi