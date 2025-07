Roma, una nuova grande moschea a Centocelle

Una nuova moschea, la seconda per importanza e grandezza nella Capitale, nel cuore del quartiere Centocelle di Roma

Nascerà in un ex mobilificio: un palazzo di duemilacento metri quadrati acquistato dal centro culturale islamico della zona una decina di anni fa grazie a quattro milioni di euro arrivati dal Qatar. Ospiterà un luogo di preghiera, una biblioteca e una sala conferenze.

Una comunità in crescita quella islamica, che conta migliaia di membri provenienti soprattutto dal Nord Africa e, nella maggior parte dei casi, di età inferiore ai trentacinque anni. È a loro che il centro islamico – la cui sede attuale è in questo seminterrato- si rivolge sui social per chiedere un ulteriore aiuto economico. tgcom24.mediaset.it