Salvini: “sanzioni alla Russia non funzionano. Letta: “Salvini pericolo per l’Italia”

“Le sanzioni alla Russia stanno funzionando? No“. Così Matteo Salvini su Twitter, torna sul tema delle sanzioni a Mosca. “A oggi chi è stato sanzionato sta guadagnando, mentre chi ha messo le sanzioni è in ginocchio. Evidentemente qualcuno in Europa sta sbagliando i conti: ripensare la strategia è fondamentale per salvare posti di lavoro e imprese in Italia”. “E’ l’unico caso al mondo in cui le sanzioni che dovrebbero fermare la Russia, mettere in ginocchio la Russia, invece, che punire i russi stanno punendo gli italiani. Quindi evidentemente qualcuno ha sbagliato i suoi conti”.

Salvini: “Le sanzioni alla Russia stanno funzionando? No”. Letta ha una crisi



ADNKRONOS – “Gravissime le affermazioni di Salvini sul tema delle sanzioni alla Russia”. Lo dice il segretario del Partito democratico Enrico Letta parlando con i cronisti alla Festa dell’Unità di Reggio Emilia. “Salvini ha detto cose che nemmeno Putin direbbe, svelando la sua vera idea di tutta questa vicenda, cioè la vicinanza a Putin”.

“E il fatto che la coalizione di centrodestra – aggiunge – checché ne dica la Meloni, ha una scelta che è profondamente ambigua, su una delle questioni oggi più importanti, quella del’aggressione russa all’Ucraina. Salvini vicino a Putin, pro Putin, che sostiene le tesi di Putin, è un vero pericolo per il nostro Paese”. “Credo che Putin non l’avrebbe detta meglio” twitta in risposta al cinguettio di Salvini che ha scritto: “Le sanzioni stanno funzionando? No”. ADNKRONOS

