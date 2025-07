Melegatti diventa irlandese, pandoro ceduto a Valeo Foods

La casa irlandese dei prodotti da forno Valeo Foods, controllata dal 2021 da Bain Capital, ha comunicato di aver acquisito il marchio veronese Melegatti 1894, noto per il Pandoro, suo prodotto di punta, oltre che per panettoni e croissant.

Valeo Foods detiene più di 90 marchi nel proprio portafoglio, tra cui Balconi, Pedro, Mila, Lina, Horalky, Rowse Honey, Bernard, Barratt’s, Fox’s e Kettle Chips. Lo scorso anno era entrata a far parte della lista anche l’italiana dei panettoni Dal Colle. Il gruppo acquirente esprime un fatturato di oltre 1,8 miliardi e impiega circa 6mila addetti in sette impianti europei e uno in Canada.

Secondo quanto si apprende, le attività produttive di Melegatti, rilevata quattro anni fa dalla famiglia veneta Spezzapria, dovrebbero rimanere negli stabilimenti di San Giovanni Lupatoto e San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona. (ANSA).