Migranti, Faraone: ‘idee barbare di Salvini da sconfiggere con elezioni’

“Non aspettavo alcuna sentenza e nessun tribunale per giudicare Matteo Salvini. Io l’ho condannato moralmente e politicamente, senza alcun appello, già da tempo. Non serve una sentenza”

Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.”In più, non ho mai usato, come invece spesso ha fatto lui, la spregevole frase ‘in galera e buttare la chiave’. Per questo mi fa piacere che Salvini si stato assolto. Le sue idee barbare sull’immigrazione vanno sconfitte con le elezioni, auspicare scorciatoie giudiziarie è altrettanto barbaro”, conclude. Adnkronos