Milano, 19enne accoltellato per rapina: denunciato egiziano

Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato da un rapinatore nella stazione di Loreto della M2 (la linea “verde”) durante la notte tra sabato e domenica 11 settembre. Il giovane è finito in ospedale, mentre l’aggressore – un cittadino egiziano di 24 anni – è stato denunciato dalla polizia.

Tutto è iniziato intorno a mezzanotte e mezza quando il malvivente si è avvicinato al 19enne, che si trovava in compagnia di alcuni amici, e ha cercato di rubargli il monopattino elettrico. È nato un parapiglia durante il quale il ragazzo è stato raggiunto da alcuni fendenti alla schiena e alle braccia. Il giovane e i suoi amici sono comunque riusciti a scappare prendendo un treno della metropolitana e una volta arrivati a Udine hanno chiesto l’intervento del 112.

Il 19enne è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli mentre l’aggressore era riuscito a far perdere le proprie tracce. Intorno alle 2.30 del mattino il 19enne ha riconosciuto l’uomo che lo aveva aggredito poco prima proprio all’interno del pronto soccorso del Fatebenefratelli. Sono quindi intervenuti gli agenti della questura che hanno identificato e perquisito il 24enne. Addosso gli è stato trovato un coltellino macchiato di sangue. E per lui è scattata una denuncia a piede libero. Il 19enne, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite. www.milanotoday.it

