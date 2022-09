Elezioni, Unhcr: mantenere una narrazione equilibrata sull’immigrazione

L’Agenzia della Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, ha pubblicato e consegnato ai leader delle forze politiche 12 proposte su rilevanti aspetti per la protezione dei rifugiati in Italia.

Si tratta di raccomandazioni per sostenere i diritti fondamentali dei rifugiati e richiedenti asilo e sviluppare soluzioni durature che garantiscano un futuro migliore per i migranti forzati e per le loro comunità.

“L’Italia – sottolinea l’Unhcr – ha da sempre svolto un ruolo fondamentale nel fornire sostegno alle persone costrette a fuggire dal proprio Paese a causa di guerre, violenze, persecuzioni e violazioni di diritti umani. Lo ha fatto sia con l’impegno a favore di coloro che giungono in Europa in cerca di protezione, sia tramite il contributo strategico nei processi multilaterali in materia di asilo e il sostegno ai Paesi che ospitano oltre l’80% dei rifugiati e sfollati interni nel mondo”.

Le raccomandazioni dell’UNHCR:

Rafforzare l’impegno internazionale nell’affrontare le cause profonde delle migrazioni forzate

Promuovere la cooperazione e la solidarietà europea in materia di asilo

Garantire il corretto impiego delle risorse destinate all’asilo migliorando la governance e la pianificazione

Assicurare il soccorso in mare e l’accesso al territorio per salvare vite umane

Mantenere un ruolo guida nei canali legali e sicuri per i rifugiati

Fare dell’accoglienza un trampolino di lancio per l’integrazione

Proteggere e prendersi cura dei più vulnerabili

Istituire un’agenzia per l’asilo per rafforzare l’integrità del sistema e l’efficienza delle procedure

Creare un sistema per l’integrazione è un bene per i rifugiati e per il Paese

Affrontare gli ostacoli che impediscono il rimpatrio delle persone che non necessitano di protezione

Coinvolgere i rifugiati nella ricerca di soluzioni per il loro future

Mantenere una narrazione equilibrata e obiettiva in materia di flussi migratori

Il dibattito pubblico su questioni umanitarie delicate come l’asilo e la

condizione dei rifugiati dovrebbe essere basato sui fatti, promuovere

l’empatia verso chi è stato costretto a lasciare il proprio Paese e contribuire

all’identificazione di soluzioni. Per favorire un clima di inclusione, l’UNHCR

sottolinea l’importanza cruciale di un dibattito pubblico equilibrato,

obiettivo e costruttivo. In un mondo in cui ogni anno scoppiano nuovi

conflitti e quelli esistenti si intensificano, le migrazioni forzate sono

destinate a proseguire; è quindi nell’interesse di tutti i Paesi promuovere

una narrativa che favorisca la coesistenza, il dialogo e la valorizzazione

delle diversità tra le comunità, oggi e negli anni a venire.

