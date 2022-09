Italia dona 250mila euro alla Croce Rossa per le inondazioni in Sudan

Al fine di rispondere ai crescenti bisogni umanitari causati dalle inondazioni in Sudan, che stanno investendo le regioni meridionali del Paese, la Cooperazione Italiana ha disposto un contributo di emergenza di 250.000 euro in favore delle attività della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (FICROSS) in Sudan. Il contributo permetterà alla FICROSS di sostenere la Mezzaluna Rossa Sudanese nel fornire assistenza di emergenza a 180.000 persone.

