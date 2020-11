Obama: “Trump sta cercando di soddisfare il suo ego”

L’ex presidente Barack Obama e il suo vice presidente, il candidato presidenziale democratico Joe Biden, hanno chiesto il sostegno degli elettori in due città del Michigan. Obama e Biden sono apparsi sabato alle manifestazioni drive-in a Flint e Detroit nel loro tentativo di restituire il Michigan ai Democratici dopo che il presidente Donald Trump aveva ottenuto una sorprendente vittoria nello Stato nel 2016.

Trump era in Pennsylvania in quattro diverse manifestazioni: a Butler ha annunciato di aver emesso un memorandum inteso a proteggere il fracking, un processo per l’estrazione di petrolio e gas. “La differenza tra Donald Trump e Joe Biden è che Trump sta cercando di soddisfare il suo ego e Joe si preoccupa della tua salute e di quella dei tuoi cari”: l’ex presidente Usa, Barack Obama, ha tratteggiato così, in un comizio a Detroit, la differenza tra il presidente Usa e il suo sfidante democratico, Joe Biden.

“Trump è un presidente che vuole tutti i meriti per l’economia che ha ereditato e zero colpe per la pandemia che ha ignorato. Ma non funziona così. I duelli alla TV non risolvono le cose. Inventare le cose non fa vivere meglio le persone”: questa la stilettata dell’ex presidente Usa. http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/RaiUsa2020-sondaggio-Trump-avanti-di-7-punti-su-Biden-Iowa-Obama-Votate-Joe-per-America-migliore-bbda8b59-929f-4df4-9f8f-164255618849.html

Trump vuole soddisfare il suo ego? E Michelle, che si scrive biografie autocelebrative e va a presentarle indossando stivali Balenciaga da 4000 euro, invece, che cosa vuole fare?

Condividi