Tajani: 12 milioni di euro alla Banca Mondiale per l’iniziativa “Invest in Childcare”

Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani ha autorizzato la finalizzazione di un contributo di 12 milioni di euro a favore della Banca Mondiale per sostenere l’iniziativa “Invest in Childcare” dedicata ai servizi di assistenza all’infanzia. Il finanziamento segue l’impegno assunto dall’Italia durante la Presidenza G7 2024, così come richiamato nei comunicati del Vertice dei Leader di Borgo Egnazia e della riunione ministeriale Esteri di Capri, per sostenere l’accesso delle madri al mondo del lavoro.

Con questa iniziativa, il Governo ribadisce come investire nella crescita dei bambini significhi anche dare alle donne la libertà di lavorare, alle famiglie la certezza di un futuro sereno e alle comunità la forza per crescere in modo inclusivo. Si riconferma, così, il sostegno dell’Italia ai Paesi partner, con particolare attenzione all’Africa nello spirito del Piano Mattei, per garantire l’accesso ai servizi per l’infanzia”.

Nello specifico, il contributo italiano servirà a rafforzare il fondo “Early Learning Partnership”, tramite il quale la Banca Mondiale coordina progetti e partenariati di sostegno e assistenza all’infanzia dal 2012. Grazie a queste risorse, verranno potenziati asili nido e centri di accoglienza per bambini, con programmi di formazione per gli operatori, in particolare in Paesi prioritari della Cooperazione Italiana in Africa e Medio Oriente.

