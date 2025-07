Schillaci: “Al via cabina di regia contro il caldo”

Schillaci: “Al via la cabina di regia contro il caldo con Protezione civile”

Sull’emergenza caldo “da oggi ci sarà una cabina di regia alla quale collaboreranno oltre al dipartimento Protezione della salute, al dipartimento della Protezione Civile e il dipartimento Prevenzione della Regione Lazio, Inail”. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervistato su Rai1.

“Rispetto agli anni precedenti non stiamo notando per fortuna un’aumentata mortalità. Avremo dati più certi nei prossimi giorni però per il momento la situazione è sotto controllo”, ha sottolineato Schillaci ricordando il numero 1500 “dove abbiamo registrato molte telefonate di over 65”. tgcom24.mediaset.it

Allarme caldo? Sottocorona sbotta: “procurato allarme. Quello che è scritto sui giornali spesso non è vero: i 40 gradi in Italia non ci sono”