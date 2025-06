Italia dona 5 milioni di euro all’UNICEF e 5 all’OMS

Il Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, ha disposto due stanziamenti di 5 milioni di euro a favore dell’UNICEF e di 5 milioni di euro all’OMS

L’obiettivo è quello di rafforzare il contributo italiano per l’assistenza sanitaria alla popolazione palestinese vittima del conflitto nella Striscia di Gaza. L’impegno fa seguito alla recente riunione che il Ministro ha tenuto con gli operatori sanitari italiani attivi a Gaza. I provvedimenti verranno resi esecutivi dalla firma del Viceministro Edmondo Cirielli, che ha la delega alla Cooperazione allo Sviluppo.

Il primo contributo italiano permetterà la somministrazione di vaccini – in continuità con l’assistenza già fornita lo scorso anno nella campagna contro la poliomielite -, la fornitura di materiali sanitari e attività di formazione del personale medico, il sostegno all’ospedale di El Helou a Gaza, l’erogazione dei servizi per oltre 60 casi neonatali al mese, e l’assistenza particolare a donne in stato di gravidanza.

Il secondo contributo si concentra in particolare sull’assistenza sanitaria primaria e secondaria di patologie e prevenzione della diffusione di malattie. È previsto il sostegno alle strutture sanitarie anche tramite la fornitura di materiali medici.

Tali impegni finanziari si aggiungono agli oltre 110 milioni di euro già stanziati dall’inizio della crisi per assistere la popolazione palestinese, in particolare attraverso l’iniziativa “Food For Gaza” lanciata dall’Italia per alleviare le sofferenze dei civili attraverso la fornitura di beni umanitari di emergenza a favore della popolazione nella Striscia di Gaza, in collaborazione con il Sistema Italia e il polo delle Nazioni Unite di Roma.

