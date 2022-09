Conti pubblici, Franco: proseguire riduzione del debito

Cernobbio (CO), 3 set. (askanews) – “E’ bene che la riduzione del debito prosegua”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele Franco, nel corso del suo intervento al forum Ambrosetti. “Anche quest’anno contiamo di ridurre il rapporto debito/Pil di alcuni punti percentuali, – ha proseguito – per assicurare questa direzione negli interventi effettuati abbiamo sempre mantenuto il rapporto al 5,6%. Avessimo un debito più basso avremmo più margini di manovra”.”E’ essenziale per il futuro monitorare questa situazione”, ha concluso. ASKANEWS

Condividi