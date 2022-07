Malore improvviso, Elisa Papa muore nel sonno a 32 anni

Ha chiuso gli occhi e non li ha più riaperti. Se n’è andata, probabilmente stroncata da un malore improvviso, mentre dormiva. È morta così, a soli 32 anni, Elisa Papa. La tragedia si è consumata nella notte tra lunedì e martedì, all’interno dell’abitazione di Bedizzole dove la giovane donna viveva: a trovarla esanime nel letto sarebbero stati i familiari, che hanno dato l’allarme in mattinata. Per lei – purtroppo – non c’era più nulla da fare: il suo cuore aveva smesso di battere e ogni tentativo di farlo ripartire è stato vano.

Elisa Papa era già morta, probabilmente a causa di un arresto cardiocircolatorio. Non ci sarebbero infatti dubbi sulle cause naturali all’origine del decesso: non è stata disposta l’autopsia e – terminati gli accertamenti medico-legali – la salma è stata messa a disposizione dei familiari.

Una morte prematura e improvvisa, che ha addolorato profondamente l’intera comunità di Bedizzole dove Elisa era cresciuta ed era molto conosciuta. Una ragazza generosa e disponibile che si dava parecchio da fare: collaborava attivamente con la parrocchia e cantava nel coro della chiesa.

“Troppo presto sei volata in cielo piccola stella”, si legge tra le decine di messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle scorse ore. Tantissime anche le testimonianze di vicinanza ai familiari della giovane donna, che lascia nel dolore la madre, un fratello e tre sorelle. L’ultimo saluto sarà celebrato venerdì mattina, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Bedizzole. www.bresciatoday.it

