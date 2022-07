Prodi: “mi auguro che il governo Draghi prosegua, serve continuità”

ANCONA, 14 LUG – “Mi auguro che il governo Draghi prosegua, abbiamo bisogno di stabilità e continuità”: a dirlo l’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, arrivando a Portonovo (Ancona) dove partecipa al convegno della Fondazione Merloni sul commercio internazionale nell’era della globalizzazione.

Alla domanda dei giornalisti se c’è il rischio di andare a nuove elezioni dopo la crisi di governo che si è ufficialmente aperta oggi in Senato, Prodi si è limitato a dire: “Credo di no, non ho notizie su quanto è accaduto”. “Mi auguro – ha concluso il professore – che non succeda nulla”. (ANSA)

Condividi