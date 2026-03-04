Bologna, card. Zuppi alla cena del Ramadan con Prodi e Lepore

Simone Pillon: “Il cardinale Zuppi si lamenta perchÃ¨ nelle parrocchie del centro di Bologna nessun bambino si iscrive a catechismo, parla di “vetrine vuote”, e poi si consola andando alla cena del ramadan con Lepore e Prodi.

Eminenza, se mi permette un consiglio, provi a lasciar perdere PD e islam. Entrambi hanno giÃ il loro catechismo. Per raggiungere il cuore dei bolognesi sazi e disperati (come diceva il suo predecessore), provi ad annunciare Cristo crocifisso e risorto, annunci l’amore di Dio per ciascuno di noi, racconti la veritÃ sul senso della vita, del dolore, della morte, e sveli la gioia che attende ogni uomo nell’eternitÃ . Alle persone non interessano i tortellini vegani, interessa sapere se esiste qualcosa dopo la morte.

Gli islamici, pur nel loro errore, qualcosa dicono. E perchÃ¨ allora noi, che abbiamo avuto in dono la pienezza della veritÃ , dovremmo tacere?”

https://x.com/SimoPillon/status/2028730154785149253