UE: risparmiare energia ora per l’inverno

BRUXELLES – “Il risparmio preventivo – non solo l’industria, ma anche le famiglie possono modificare il loro comportamento – significa potremmo evitare carenze in inverno e una situazione in cui sarà necessario ridurre alcuni settori industriali”. Lo ha detto la commissaria Ue all’Energia Kadri Simson in un’intervista a Bloomberg tv.

Risparmiare energia

“Non si tratta solo di abbassare la temperatura” dell’aria condizionata ma “di dare priorità ad attività che permettano il risparmio energetico”, ha spiegato Simson secondo cui lo stop totale al gas da parte di Mosca renderebbe “difficile” il riempimento all’80% degli stock comuni. ANSA EUROPA

