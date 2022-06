G7, Zelensky si collega in videoconferenza

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky si collega in videoconferenza con il castello di Elmau, in Germania, dove si riuniscono i leader del G7. Tra i presenti al tavolo, a seguire l’intervento del presidente ucraino in videocollegamento, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro britannico Boris Johnson, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il premier e presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il presidente francese Emmanuel Macron. ANSA

