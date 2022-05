Lollobrigida: ‘FdI si schiera con la resistenza ucraina’

“Se l’Italia dovesse rappresentare il ventre molle della coalizione occidentale pagheremmo questa scelta non solo sul piano della dignità e credibilità ma anche su quello commerciale ed economico. Abbandonare gli ucraini al loro destino, o peggio costringerli alla resa, non porterà Putin a concordare condizioni di pace ma ad imporre le regole della violenza e prepotenza.

“La resistenza ucraina è l’unica strada per avere una possibilità che permetta di ottenere una pace equa e soprattutto duratura”. Lo afferma , il capogruppo alla Camera di FdI, Francesco Lollobrigida, al ‘Messaggero’, sottolineando come la posizione di Fratelli d’Italia sull’Ucraina sia “chiara e coerente con gli interessi degli italiani”. Se Silvio Berlusconi ritiene che Kiev dovrebbe accettare le richieste di Putin, Lollobrigida replica: “Siamo abituati a stare dalla parte giusta anche se dovessimo essere gli unici a farlo. Non è la prima volta”.

Quanto alla situazione del centrodestra dopo il vertice di Arcore, il capogruppo alla Camera di FdI afferma: “Noi vogliamo solo sapere se le regole che sono sempre valse nel centrodestra valgono ancora oppure se, ogni volta che noi ci troviamo in una situazione di maggior consenso, le altre forze alleate invece di considerarci una risorsa in più per battere la sinistra ci considerano un problema”.

“Alle parole devono seguire i fatti. E poi non vogliamo che i nostri voti per i loro candidati nei collegi uninominali soprattutto ora che abbiamo una forza ben diversa da quella che avevano nel 2018 vengano usati per fare un governo con il Pd e il M5s e quindi fare l’esatto contrario di quello che noi ci impegniamo a realizzare” aggiunge Lollobrigida. (Adnkronos)

