Kuleba: “Il mondo deve sicurezza all’Ucraina”

“L’Ucraina ha rinunciato alle armi nucleari per il bene della pace mondiale. Abbiamo poi bussato alla porta della Nato, ma non si è mai aperta. Il vuoto di sicurezza ha portato all’aggressione russa. Il mondo deve sicurezza all’Ucraina e chiediamo agli stati di decidere quali garanzie di sicurezza siano pronti a fornire”. A scriverlo, in un tweet, è il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

Intanto, per il vice segretario della Nato, Mircea Geoana, i prossimi giorni e le prossime settimane potrebbero risultare decisivi, ma la guerra durerà probabilmente più a lungo. “Potrebbero essere settimane, potrebbero essere mesi, potrebbero essere perfino anni. Ma alla fine probabilmente verrà combattuta e vinta, si spera, dall’Ucraina, sul campo di battaglia”, ha sottolineato. (adnkronos)

