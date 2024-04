Ucraina, comandante delle forze armate: “situazione al fronte peggiorata”

La situazione in Ucraina è peggiorata. Lo afferma il comandante in capo delle forze armate di Kiev Oleksandr Syrsky, dichiarando che l’esercito russo ha ottenuto dei “successi tattici”. “La situazione al fronte è peggiorata”, ha detto in un post su Facebook, aggiungendo che la Russia “sta attaccando lungo tutta la linea del fronte” e ha ottenuto “successi tattici in alcuni settori”.

Zelensky: “Alleati non determinati sulla difesa aerea”

L’Ucraina “ha bisogno di almeno sette” sistemi Patriots e “i partner li hanno, ma i terroristi russi vedono che gli stessi alleati non hanno la medesima determinazione nella lotta al terrorismo in Europa che hanno dimostrato di avere in Medioriente”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sottolineando che “c’è però ancora la possibilità di fornire la quantità e la qualità necessarie di sistemi di difesa aerea. Non dobbiamo perdere tempo: dobbiamo dare il necessario segnale di determinazione”. tgcom24.mediaset.it