Pescara, bimbo di un mese trovato morto nel lettino

Pescara – Ieri mattina un bimbo di appena un mese è stato trovato morto nel suo lettino dai genitori

Inutili i soccorsi prestati immediatamente dal 118 nell’abitazione di via Basento. I sanitari hanno tentato in ogni modo di rianimare il piccolo, già senza segni vitali, quando è stato trovato dai genitori.

Sul corpo non è stata trovata alcuna apparente traccia di violenza o traumi; saranno quindi ulteriori accertamenti a stabilire le cause della morte. Sul posto è intervenuta anche una Volante della polizia per gli accertamenti del caso.

