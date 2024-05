Crosetto: “il mondo è cambiato, l’Esercito deve adeguarsi”

“La sfida del cambiamento è quella più difficile: il mondo è cambiato, l’esercito deve adeguarsi. E’ difficile adeguarsi ma questa sfida non riguarda solo la Difesa ma anche il Parlamento e tutte le istituzioni e anche l’industria”.

Così il ministro della Difesa Crosetto all’Anniversario dell’Esercito. La sfida del cambiamento “riguarda le istituzioni e le forze armate” perché “sono cambiati gli scenari, la tecnologia, l’industria e il modo in cui l’industria collabora con le forze armate: prima non si aveva fretta ora non c’è tempo di aspettare, i tempi non sono dettati dalle nostre abitudini ma dalle necessità che incombono, sono cambiamenti profondi che riguardano tutti” ha precisato Crosetto.

“Abbiamo pensato che le guerre fossero scomparse ma negli ultimi due anni la guerra ci è entrata in casa”, ha concluso Crosetto, sottolineando la necessità di “adeguarsi agli scenari che cambiano”. ANSA