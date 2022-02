UE, Von der Leyen annuncia 150 miliardi di investimenti in Africa

La presidente della Commissione europea, la tedesca Ursula von der Leyen, ha annunciato che l’Europa intende stanziare più di 150 miliardi di euro di investimenti in Africa nei prossimi anni, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente del Senegal Macky Sall, a Dakar.

Miliardi di investimenti in Africa

“Oggi sono fiera di annunciare più di 150 mliardi di euro per il programma Africa-Europa. È il primo piano regionale sotto Global Gateway, due mesi dopo il lancio della strategia. Sarà supportato dal Team Europa e realizzato in partnership con voi”, ha spiegato. “L’Europa e l’Africa sono interessati a lavorare insieme, primo per il fatto della nostra prossimità geografica, la pace e la stabilità dei nostri due continenti è strettamente collegata. In secondo luogo, con le sue risorse umane e naturali e i suoi bisogni di sviluppo, l’Africa offre all’Europa delle opportunità di investimenti e partnership per una crescita e un benessere condivisi”.

Global Gateway è l’iniziativa europea lanciata a dicembre e che punta a mobilitare fino a 300 miliardi di euro di fondi pubblici e privati entro il 2027 in progetti di infrastrutture strategiche – nei settori legati a industria, sanità, giovani e istruzione – nel mondo. (askanews)

