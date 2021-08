La Turchia sta costruendo un muro lungo il confine con l’Iran, per prevenire una nuova ondata di ”rifugiati”, in particolare dall’Afghanistan dopo il ritorno al potere dei talebani. L’agenzia Afp riporta che per ora è in costruzione un tratto lungo cinque chilometri, ma l’obiettivo di Ankara è allungare un vero e proprio muro di 295 chilometri complessivi sulla propria frontiera con l’Iran. askanews

