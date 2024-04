Fratoianni: “Salvini finge di non sapere che Ilaria Salis è in galera”

“Il fatto stesso che Salvini abbia parlato di un dibattito con Ilaria facendo finta di non sapere che e’ in galera. Io sono pronto a fare un dibattito con Salvini. Proporre un dibattito tra Vannacci e una persona che non potra’ neanche scattare una fotografia per la campagna elettorale e’ offensivo e sottolinea il livello infimo”, ha detto Fratoianni

E Bonelli: “Ci vorrebbe del rispetto. Cosa ne pensa Meloni della candidatura di Vannacci, xenofobo, omofobo e antieuropeista? Anche Crosetto, che lo ha messo sotto procedimento disciplinare, non l’ha presa tanto bene. Salvini dopo l’8-9 giugno probabilmente non sara’ piu’ segretario della Lega, si preoccupi di quello”.

Cosi’ Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli durante la presentazione della candidatura di Ilaria Salis alle europee. ANSA