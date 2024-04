Crosetto: “UE ha dimenticato di togliere le spese per la Difesa dal Patto di stabilità”

“L’Europa che si è dimenticata di togliere le spese per la Difesa dal Patto di stabilità e come l’orchestrina che suona sul Titanic. Serve una rivoluzione non cruenta. La vera rivoluzione è il voto popolare, per dire che così come l’avete disegnata voi l’Europa è più povera, più dipendente dalla Cina, con meno natalità e per noi non va bene. Per questo è importante il passaggio elettorale”.

Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenendo al dibattito ‘Forte, libera e sovrana’ moderato dal direttore dell’Adnkronos Davide Desario, tra i panel di discussione della conferenza programmatica di Fdi a Pescara.

Istituire un commissario della Difesa Ue, come proposto da Ursula Von Der Leyen? “E per fare cosa? Per avere un nuovo ufficio, un nuovo ruolo? il tema non è rispondere con gli slogan, ma mettere insieme i 27 Stati membri se mi serve una risposta, altrimenti il commissario a cosa mi serve?”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenendo al dibattito ‘Forte, libera e sovrana’ moderato dal direttore dell’Adnkronos Davide Desario, tra i panel di discussione della conferenza programmatica di Fdi a Pescara. (Adnkronos)