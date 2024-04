“Ufo nei cieli di New York”, sconcerto tra i passeggeri di un volo di linea

Un incredibile video, realizzato da una passeggera a bordo di un aereo di linea in transito sopra la città di New York, crea sconcerto e rianima il dibattito sull’esistenza o meno di forme di vita extra terrestre qui sulla Terra. Nelle immagini, catturate il 25 marzo da Michelle Reyes, quando a bordo di un volo di linea si trovava sopra l’aeroporto LaGuardia, si vede infatti un misterioso “cilindro volante” che sfreccia a forte velocità a poca distanza dall’aereo.

“La prima cosa che ho fatto – ha raccontato – è stata inviare un’e-mail alla Federal Aviation Administration per far loro sapere cosa avevo visto. Sfortunatamente non ho ricevuto alcun tipo di risposta da loro”. Altri passeggeri hanno confermato di aver visto lo strano oggetto, ma soltanto Reyes è riuscita ad immortalarne il passaggio in un video. L’altitudine farebbe escludere la presenza di qualsiasi altro oggetto, quali droni o elicotteri.

“I droni non dovrebbero volare a quell’altitudine – evidenzia Thomas Wertman, direttore del Mutual UFO Network in Ohio, che ha esaminato il filmato – almeno la loro presenza a quote è illegale”. Mancando ali o pale è da escludersi anche si tratti di un altro aereo. Il filmato, conferma Wertman, “non sembra essere stato modificato. Si tratta di una prova intrigante ma che necessita di ulteriori approfondimenti”. La FAA, interpellata sul caso, ha ribadito di non aver ricevuto segnalazioni e di non aver rilevato la presenza di oggetti misteriosi nella zona. di NyPost