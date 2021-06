Covid, Inghilterra:12 morti per variante Delta, erano vaccinati. Nella sola Inghilterra finora sono morte in totale 42 persone per la variante Delta del Covid-19 (cioé quella indiana) e di queste 12 avevano ricevuto doppia dose di vaccino da almeno 14 giorni. Quanto agli altri, 23 non erano vaccinati e sette avevano ricevuto la prima dose da almeno 21 giorni.

I dati sono pubblicati da Public Health England (Phe) citati dal Guardian, che conferma anche che il 90% dei nuovi casi in Inghilterra sia dovuto alla mutazione Delta, che mostra un tasso di diffusione piu’ elevato del 60% in ambito familiare rispetto alla variante Alfa. tgcom24.mediaset.it

