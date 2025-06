‘Vaccino’ Covid, “manipolati i dati sugli eventi avversi in Columbia britannica”

Il Dott. Byram Bridle, stimato vaccinologo, ha scoperto prove inquietanti del fatto che le autorità di regolamentazione sanitaria hanno nascosto dati critici sulla sicurezza del vaccino contro il COVID-19

Nella Columbia Britannica, il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie della Columbia Britannica (BCCDC) è stato sorpreso a manipolare i rapporti sugli eventi avversi. Attraverso una richiesta di accesso alle informazioni (FOIA), l’avvocato Lee Turner, che rappresenta il Dott. Charles Hoffe, ha ottenuto dati interni del BCCDC. L’agenzia ha confrontato le segnalazioni di eventi avversi per i vaccini contro il COVID-19 con quelle dei vaccini antinfluenzali, un controllo standard.

I risultati sono stati sorprendenti: gli eventi avversi per i vaccini contro il COVID erano 16 volte più alti. Nonostante ciò, quando il BCCDC ha reso pubblici i dati, ha eliminato questo contesto. Ha nascosto il paragone con i vaccini antinfluenzali e ha ridotto di oltre l’80% il numero di eventi avversi gravi segnalati. Come? Modificando la definizione di “evento avverso grave” appena prima della pubblicazione dei dati.

Il Dott. Bridle, analizzando la situazione da scienziato, è rimasto scioccato. I documenti del BCCDC mostravano riunioni settimanali in cui i funzionari esaminavano l’aumento degli eventi avversi gravi. Eppure, minimizzavano deliberatamente questi numeri per evitare l’allarme pubblico. Bridle lo definisce con il suo vero nome: mentire al pubblico.

Questo inganno, sostiene Bridle, è il motivo per cui la fiducia nelle autorità di regolamentazione sanitaria è crollata. È stato etichettato come “anti-vaccinista” per aver sollevato legittime preoccupazioni, ma insiste sul fatto che il vero problema sia la mancanza di trasparenza delle autorità di regolamentazione. “Quando menti, perdi la fiducia delle persone”, afferma. E ha ragione.

La posizione di Bridle sui vaccini? Non ci si può fidare ciecamente di enti regolatori che si sono dimostrati inaffidabili. Il suo consiglio: fate le vostre ricerche. Ritiene responsabili gli enti regolatori per l’aumento dell’esitazione vaccinale, non scienziati come lui che pretendono dati onesti e rigorosi studi sulla sicurezza.

Per ricostruire la fiducia, Bridle esorta le autorità sanitarie a condurre studi sulla sicurezza adeguati e a condividere tutti i dati in modo trasparente. “Avete mentito. Avete alimentato l’esitazione vaccinale”, afferma. Se le autorità di regolamentazione vogliono la fiducia del pubblico in qualsiasi vaccino, COVID o altro, devono guadagnarsela con assoluta onestà.

Questo è un campanello d’allarme. Quando le agenzie sanitarie manipolano i dati, tradiscono i cittadini.”

Il video è stato pubblicato su X.