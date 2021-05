Covid, variante indiana in Gb: ricoverati anche i vaccinati

Ormai la chiamano variante indiana bis e, oltre manica, sta diventando la minaccia più seria verso il ritorno alla normalità. Già perché la nuova mutazione del coronavirus che ha fatto risalire l’indice Rt sopra l’1 – in Inghlilterra non capitava da gennaio – può resistere alla vaccinazione. Lo dimostrano i dati pubblicati nel report settimanale dal Public Health England, l’agenzia operativa sotto l’egida del ministero della salute britannico che monitora l’andamento del contagio attraverso puntuali rilevazioni tra la popolazione sintomatica, guarita e ospedaliazzata.

Come scrive www.ilgiorno.it, al 25 maggio sono stati accertati 5.599 casi di variante indiana bis (B.1.617.1) di questi 936 hanno già ricevuto la prima dose di vaccinazione e 117 addirittura 2 dosi.

Ricoverati anche i vaccinati

Una delle maggiore preoccupazioni riguarda il dato degli ospedalizzati per gli effetti della variante indiana bis che ha già causato 201 ricoveri: tra questi, 45 erano già stati vaccinati da 21 giorni con una dose e 5 con doppia dose. E’ per questo motivo che nel Regno Unito, il primo paese in Europa ad aver immunizzato la stragrande maggioranza della popolazione, l’attenzione è altissima, pur senza cadere in allarmismi inutili.

(Figuraccia dell’OMS – Covid, Oms: i vaccini sono efficaci contro tutte le varianti, ndr)

Di certo, la riapertura generalizzata di quasi tutte le attività potrebbe è stata salutata come una conquista senza ritorno ma non è escluso che una recrudescenza ulteriore dell’epidemia possa portare a nuove misure. Del resto, in una sola settimana i contagi sono raddoppiati e questo potrebbe rallentare l’ultimo miglio della road map delle riaperture deciso da tempo dal governo di Boris Johnson.

In Gran Bretagna, tuttavia, offrono anche un’altra lettura, potremmo dire opposta, della situazione: la variante indiana che diventata dominante con oltre il 50% dei casi, superando quella autoctona inglese, è sì il pericolo numero uno ma la campagna vaccinale ne sta di gran lunga limitando gli effetti, con dati sui nuovi contagi che restano comunque molto bassi se paragonati con quelli di altri paesi del continente. (foto Ansa)

