Governo, Letta incontra Draghi: “il metodo Salvini non va”

ROMA, 04 MAG – Il segretario del Pd Enrico Letta ha espresso, a quanto si apprende da fonti del Nazareno, nell’incontro con il premier Mario Draghi “insoddisfazione verso il metodo Salvini“. Il Pd chiede correttezza e rispetto nell’impegno comune dei partiti della maggioranza nel sostegno all’esecutivo. “Basta stare con un piede dentro e uno fuori”, dicono al Nazareno. (ANSA)

“Il ‘metodo Salvini’? È la concretezza”. Il segretario della Lega Matteo Salvini commenta l’incontro tra Enrico Letta e il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi e, in particolare, ‘l’insoddisfazione per il metodo Salvini’ espressa dal segretario del Partito Democratico.

“Stanotte ad esempio – prosegue Salvini – sono state approvate in Commissione al Senato le proposte della Lega sui soldi per i genitori separati in difficoltà. Questo è il ‘metodo Salvini’: leali e propositivi, non ci occupiamo di Ius Soli e ci fidiamo degli Italiani!”. (ANSA)

Condividi