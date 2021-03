Vaccino Covid, Danimarca sospende uso di AstraZeneca

COPENAGHEN, 11 MAR – La Danimarca ha sospeso per precauzione l’uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese a causa di problemi di coagulazione del sangue in alcuni pazienti. Lo hanno reso noto le autorità. (ANSA-AFP).

Il ministro Magnus Heunicke ha comunque precisato, su Twitter, che non è ancora chiaro se tali problemi sono legati al vaccino «Siamo nel bel mezzo del più grande e importante programma di lancio di vaccinazioni nella storia danese – afferma Soren Brostroem, direttore della National Health Authority. E in questo momento abbiamo bisogno di tutti i vaccini che possiamo ottenere. Pertanto, mettere in pausa uno dei vaccini non è una decisione facile. Ma proprio perché vacciniamo così tanto, dobbiamo anche rispondere con tempestività quando si è a conoscenza di possibili gravi effetti collaterali. Dobbiamo chiarire questo aspetto prima di poter continuare a utilizzare il vaccino di AstraZeneca».

