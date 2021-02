Vaccino AstraZeneca, Germania: ospedali sospendono somministrazione

Malori dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca in Germania e gli ospedali interrompono le vaccinazioni. Il vaccino AstraZeneca, secondo quanto riporta il quotidiano Die Welt , ha innescato degli effetti collaterali più forti nel Nord Reno-Westfalia. A Braunschweig ed Emden, i dipendenti di cliniche e ospedali hanno riferito di non essere in grado di lavorare dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Tanto è bastato per sospendere temporaneamente la vaccinazione, mentre l’Istituto Paul Ehrlich esamina i casi.

Come scrive Il Messaggero, un numero elevato di dipendenti dell’ospedale duchessa Elisabetta di Braunschweig vaccinati con le dosi AstraZeneca, riporta Die Welt, ha manifestato effetti collaterali. L’ospedale della ha così annunciato la sospensione e il rinvio delle vaccinazioni. Lo stesso è stato deciso nel distretto di Leer.

Le reazioni al vaccino – Sono 88 i dipendenti della clinica di Braunschweig vaccinati lo scorso giovedì, e 37 di loro non è stato in grado di presentarsi al lavoro a lavorare causa delle reazioni al vaccino. Anche i dipendenti della clinica Emden hanno riferito di essersi ammalati dopo le vaccinazioni. Di conseguenza, il distretto di Leer ha annunciato che non avrebbe più somministrato il vaccino AstraZeneca sostenendo che «le dosi di vaccino probabilmente provengono dallo stesso lotto consegnato a Emden».

Secondo il Robert Koch Institute (RKI), le reazioni possono verificarsi sia con i vaccini basati su Rna messaggero come Pfizer/Biontech e Moderna, sia con il vaccino AstraZeneca, non basato su Rna mesaggero ma su vettori. Il capo della squadra di crisi in Bassa Sassonia, Heiger Scholz, è rimasto sorpreso dall’aumento degli effetti collaterali.

