Vaccino Covid Romania: 4.000 positivi dopo la 1a dose e 446 dopo la 2a

Vaccino Covid Romania, allerta per i contagi dopo le dosi: sono infatti 3.969 i casi di positività riscontrati su persone che avevano effettuato la prima dose di vaccino, mentre sono 446 gli infettati dopo aver ricevuto anche la seconda dose. E’ quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute a Bucarest e ripresi dall’agenzia di stampa Mediafax.

Covid Romania – Il coordinatore della campagna nazionale di vaccinazione, Valeriu Gheorghita, ha dichiarato che il 95% di queste persone è stato trattato con il vaccino prodotto da Pfizer-BioNTech, il 4,6% con il vaccino prodotto da Moderna e lo 0,4% da quello prodotto da AstraZeneca.

Gheorghita ha lanciato un nuovo appello a non abbassare la guardia. «Dobbiamo continuare a mantenere le misure restrittive, che non saranno allentate per far sì che si ottenga il massimo dei benefici dalle vaccinazioni», ha detto Gheorghita. www.ilmessaggero.it

