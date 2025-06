Scandalo corruzione nel Psoe, Sanchez chiede scusa

“Sono qui per dare spiegazioni sul caso giudiziario che coinvolge l’ex ministro José Luis Abalos e il segretario di organizzazione del Psoe, Santos Cerdan.

Anzitutto per chiedere scusa alla cittadinanza e ai militanti e simpatizzanti del Psoe”: lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, nel corso di una conferenza stampa dopo le dimissioni del numero 3 del partito e la sua rinuncia al seggio di deputato.

Il tutto a seguito della diffusione di un rapporto dell’Unità operativa della Guardia Civile in cui si segnala che Cerdan avrebbe gestito tangenti per oltre 600.000 euro nell’aggiudicazione di appalti pubblici assieme all’ex ministro socialista Abalos e al suo ex consigliere, Koldo Garcia. ANSA