Migranti, Unhcr in visita a Comando Guardia Costiera

Lunedì 30 novembre, il Comando Generale delle Capitanerie di porto ha ricevuto la visita di Chiara Cardoletti, recentemente nominata rappresentante per l’Italia, la Santa Sede e San Marino dell’UNHCR, agenzia ONU per i rifugiati, accompagnata da Riccardo Clerici, anch’egli rappresentante UNHCR.

Ad accoglierli, il Comandante Generale della Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo, Giovanni Pettorino ed il Capo del Terzo Reparto Piani e Operazioni del Comando Generale, Contrammiraglio Sergio Liardo.

Al tradizionale saluto di benvenuto, che ha aperto il momento di conoscenza istituzionale tra la Rappresentante UNHCR e il Comandante Generale, è seguito un proficuo confronto sulle principali mission che il Corpo conduce quotidianamente, con un focus su quelle riguardanti la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela dell’ambiente marino e la sicurezza della navigazione e dei traffici marittimi; confronto, al termine del quale, la Dott.ssa Cardoletti ha firmato il libro d’onore del Comando Generale: “siamo grati alla Guardia Costiera per il ruolo svolto nel salvare vite umane in pericolo in mare”, le parole di un passaggio della testimonianza lasciata in occasione della sua visita.

Condividi