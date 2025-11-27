Unhcr (Onu): raccolta fondi per l’emergenza freddo

Parte la campagna di raccolta fondi ‘Emergenza Freddo’ di Unhcr che serviranno a finaziare il piano invernale, giÃ operativo, in sette Paesi: Afghanistan, Pakistan, Siria, Giordania, Libano, Ucraina e Moldavia. Tutti possono donare su unhcr.it. Gli interventi includono riparazione di case bombardate e isolamento di abitazioni e centri collettivi, distribuzione di coperte, vestiti caldi, lampade solari e stufe, assistenza economica diretta per acquistare cibo, medicine e abiti invernali.

A sostenere la campagna Emergenza Inverno ci sono volti noti come Lino Guanciale, Ambasciatore di Buona VolontÃ di Unhcr, e i testimonial Francesco Pannofino ed Elena Sofia Ricci. Anche Ida di Filippo del noto programma TV, Casa a prima vista, ha deciso di lanciare un appello a sostegno dei milioni di rifugiati e sfollati che devono affrontare l’inverno senza casa.

Infine, Pratt e Slimdogs, hanno coinvolto alcuni tra i piÃ¹ seguiti creators e youtubers italiani in una maratona live su YouTube, “Pratt & Friends per Unhcr: un altro inverno lontano da casa”. Hanno partecipato NiccolÃ² Califano, Massele, 151eg, Dario Moccia, InnTale, Space Valley, Chimicazza e Save a Gamer. “La drastica riduzione dei fondi ci costringe a limitare il supporto invernale – spiega Laura Iucci, direttrice della raccolta fondi di Unhcr Italia – Questo significa che migliaia di famiglie dovranno affrontare temperature gelide senza ciÃ² che per molti di noi Ã¨ scontato: un tetto sicuro, riscaldamento, coperte, vestiti caldi, cibo e medicine. Per chi ha perso tutto, ogni giorno Ã¨ una lotta per la sopravvivenza, con ostacoli enormi e risorse quasi inesistenti. I nostri team sono sul campo, determinati a proteggere i rifugiati dal gelo, ma il tempo e le risorse stanno finendo”.

“Per questo – sottolinea – lanciamo un appello perchÃ¨ le famiglie piÃ¹ vulnerabili in paesi come Siria, Ucraina e Afghanistan hanno bisogno di aiuto ora. Lo vediamo ogni giorno sul campo: anche un piccolo gesto puÃ² avere un impatto decisivo nella vita di una famiglia in fuga”. (ANSA)

NOTA DI IO – In Brasile, l’Onu ha appena finito di raccogliere miliardi per la lotta contro il riscaldamento globale.

Ora comincia a chiedere soldi per l’emergenza freddo.