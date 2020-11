Mes, Borghi: “enorme minaccia per l’Italia”

Claudio Borghi (Lega): Da adesso e sino all’audizione di Gualtieri alle commissioni riunite lunedì parlerò solo di riforma del MES.

Ci sono ore di video per informarsi. Cercherò di riproporne alcuni. Sta a voi diffonderli e fare pressione ovunque contro questa enorme minaccia per il futuro dell’Italia”

Riforma del MES. Le origini del tradimento che, se il Parlamento volesse, si può ancora fermare.

Tradimento perpetrato ai danni dell’Italia e di Lega e M5S, spiegate con le chat di chi, come me, all’epoca era dentro i fatti. Il resto sono chiacchiere. (video sotto l’immagine)

Tradimento perpetrato ai danni dell'Italia e di Lega e M5S, spiegate con le chat di chi, come me, all'epoca era dentro i fatti. Il resto sono chiacchiere.https://t.co/c3mAt2dBA1 — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) November 27, 2020

Qualcuno a Bruxelles ha già detto sì alla riforma del #Mes da almeno un anno e ieri sono già arrivati i primi pizzini a ricordarcelo. Ora dovrà spiegarlo al Parlamento.

Oggi su @LaVeritaWeb pic.twitter.com/C1D9mhcUrQ — Ora Basta (@giuslit) November 27, 2020

