Caso Enrico Ruggeri, lettera aperta al Comune di Codogno

dI Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali (FISI) – Segreteria Generale

LETTERA APERTA AL COMUNE DI CODOGNO

La lettera segue l’articolo di Carlo d’Elia su Il Corriere della Sera – Milano

c.a. Comune di Codogno

Spettabile Amministrazione,

Gentile Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale.

Come Sindacato siamo a scrivervi per contestare radicalmente la discriminazione che alcune forze politiche, stando a notizie di stampa, intendono promuovere ai danni di Enrico Ruggeri, per aver fatto ciò che un artista e un cittadino deve fare: ragionare criticamente e pubblicamente delle grandi questioni che investono la società.

Di ciò, ove non bastasse la sua carriera artistica, dovremmo essergli tutti grati.

Da parte nostra intendiamo difenderlo e sostenerlo come artista, come lavoratore, cittadino, e uomo, a partire dalla inviolabilità dei diritti costituzionali suoi e degli stessi volenterosi carnefici che gli latrano contro.

Il Segretario Generale F.I.S.I. – Ciro Silvestri

Il Segretario Territoriale Roma Capitale – Davide Tutino