Caso Enrico Ruggeri, lettera aperta al Comune di Codogno

dI Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali (FISI) – Segreteria Generale
LETTERA APERTA AL COMUNE DI CODOGNO
La lettera segue l’articolo di Carlo d’Elia su Il Corriere della Sera – Milano
c.a. Comune di Codogno
Spettabile Amministrazione,
Gentile Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale.
Come Sindacato siamo a scrivervi per contestare radicalmente la discriminazione che alcune forze politiche, stando a notizie di stampa, intendono promuovere ai danni di Enrico Ruggeri, per aver fatto ciò che un artista e un cittadino deve fare: ragionare criticamente e pubblicamente delle grandi questioni che investono la società.
Di ciò, ove non bastasse la sua carriera artistica, dovremmo essergli tutti grati.
Da parte nostra intendiamo difenderlo e sostenerlo come artista, come lavoratore, cittadino, e uomo, a partire dalla inviolabilità dei diritti costituzionali suoi e degli stessi volenterosi carnefici che gli latrano contro.
Il Segretario Generale F.I.S.I. – Ciro Silvestri
Il Segretario Territoriale Roma Capitale – Davide Tutino