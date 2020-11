Zingaretti non decide mai, nel Pd parte lo sfottò: “Pare Leone cane fifone”

A forza di non decidere mai su nulla Nicola Zingaretti è diventato uno zimbello anche nei corridoi del Nazareno. Mezzo Pd gli ha affibbiato il soprannome di “Leone cane fifone”, paragonandolo a un celebre personaggio dei cartoni animati. Lo svela oggi Augusto Minzolini sul Giornale, dove raccoglie lo sfogo di alcuni senatori Pd.

“Il paragone tra il decisionismo di Silvio Berlusconi e l’indecisione cronica di Zingaretti”, scrive Minzolini, “ha fatto sorgere una serie di interrogativi all’interno del partito sulle prospettive politiche. Quella frase che spesso esce dalla bocca del segretario nei momenti di maggior attrito con gli alleati di governo («mi batto come un leone») è stata declinata anche dentro il Pd con il paragone con un personaggio di successo di Cartoon Network (per un pelo non ha vinto un Oscar) che andava di moda tra i bambini fino a qualche anno fa: «Leone cane fifone».

In realtà quest’ultimo in qualche cartone animato è protagonista anche di qualche atto eroico, invece, finora, se la memoria non inganna, Zingaretti no. «Basterebbe che Nicola osasse un pochino- osserva Monica Cirinnà, senatrice del Pd in mezzo ai saloni di Palazzo Madama- ma sta fermo. Lui è il Re della palude. Basta guardare alle elezioni di Roma. Io non dico di essere la migliore candidata per il Campidoglio, ma lui decida finalmente. Invece, niente, sta fermo perché è pure pauroso e accarezza la candidatura a sindaco per se stesso, per lasciarsi aperta una via d’uscita in caso di guai. Lo chiameremo slidingdoors».

La Cirinnà usa la parola chiave per cambiare questa fase: “Osare”. Rimpasti o cambi di governo possono anche venire, ma tutto parte da lì: «Purtroppo è così- se la prende il capogruppo dei senatori, Andrea Marcucci- c’è qualcosa in Zingaretti che non scatta. Se fosse scattato non l’avremmo data vinta a Conte non solo sui servizi segreti, ma anche su tante altre cose, perché l’elenco è lungo»

