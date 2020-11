Covid, Meluzzi: vaccinare prima Arcuri, politici e magistrati per dare buon esempio

Il prof. Meluzzi suggerisce una sua linea di priorità riguardo alla soomministrazione dei vaccini contro il coronavirus: “Arcuri, membri del Governo, del Comitato Tecnico, Parlamentari, Magistrati dovranno essere assolutamente i primi a ricevere vaccini che stanno acquistando sia per il loro indispensabile ruolo sia per dare esempio civico! Naturalmente sotto contro organismo indipendente.”

Inoltre lo psichiatra spiega che ci sono due tipi di vaccini e pone una domanda su Twitter: “Attenzione non tutti vaccini sono uguali. Il progetto Bill Gates prevede vaccino genetico a RNA ( tipo Pfaizer) per trasformarci in organismi geneticamente modificati, umani ogm, quello europeo e italiano Astra Zeneca o quello russo o cinese no. A cosa ci spingeranno secondo voi?”

Meluzzi: “La ‘Spagnola’ sparì senza vaccino, anche questo virus sparirà”

