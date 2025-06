Trento, alle Feste Vigiliane uno stand per vaccinarsi in piazza

Non si ferma la campagna vaccinale anti Papilloma virus dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento che, in occasione delle Feste Vigiliane, allestirà uno stand informativo proprio sul vaccino Hpv e darà la possibilità, a chi lo desidera, di vaccinarsi direttamente in piazza.

Il pubblico potrà incontrare medici specialisti in igiene e assistenti sanitari disponibili a offrire consulenze e fornire informazioni sul vaccino anti Hpv, sulla prevenzione delle malattie legate al virus e sulle vaccinazioni raccomandate in base alle fasce d’età e alle proprie condizioni individuali di rischio.

Il vaccino anti Hpv è gratuito per tutti gli uomini dall’età massima di 30 anni e per tutte le donne fino ai 40 anni. È possibile vaccinarsi anche nei giorni degli open day vaccinali (ogni secondo sabato del mese) o in qualsiasi altro giorno prendendo appuntamento al Cup.

A proposito del vaccino anti-Hpv, per completezza d’informazione, riportiamo anche questo:

“Il vaccino contro il papilloma umano (HPV) è un trattamento ampiamente utilizzato, ma la sua efficacia nella prevenzione del cancro non è dimostrata dal punto di vista medico, mentre le reazioni avverse non intenzionali stanno rovinando e addirittura mettendo fine alla vita di ragazze e giovani donne in tutto il mondo. Tuttavia, i produttori farmaceutici e molte autorità sanitarie si rifiutano di riconoscere l’esistenza di un problema e la comunità medica continua a offrire il vaccino.

Le Vergini Sacrificali – così chiamate perché il vaccino viene spesso somministrato alle ragazze prima che diventino sessualmente attive – espone prove crescenti di gravi danni neurologici a seguito delle iniezioni di HPV. Si chiede che il vaccino venga ritirato nella speranza che ciò contribuisca a fermare un’altra tragedia globale.”

Guarda il documentario ► https://www.sacrificialvirgins.org/