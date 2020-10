UE, von der Leyen: corsi di antirazzismo alle Forze dell’Ordine

Come l’Ue vuole combattere il razzismo. “Costruire un’Unione veramente anti-razzista, che passi dalla condanna all’azione”. Con queste parole la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha annunciato l’adozione del nuovo piano d’azione Ue contro il razzismo.

Il documento detta importanti linee guida per i prossimi cinque anni, che vanno dalla severa applicazione delle regole vigenti in tutti gli Stati Ue ai nuovi corsi di formazione per prevenire atteggiamenti discriminatori da parte delle forze dell’ordine, passando per l’attenzione ai sistemi di Intelligenza Artificiale per affrontare il rischio di ‘bias’ e discriminazione. Ma la Commissione intende affrontare anzitutto la mancanza di diversità etnica all’interno del proprio staff, con la creazione di nuove norme di reclutamento “per migliorare la rappresentatività” tra i funzionari Ue.

Tra le altre misure annunciate c’è anche un piano per la sensibilizzazione e la lotta agli stereotipi razziali ed etnici attraverso i media, l’istruzione, la cultura e lo sport e una migliore raccolta di dati disaggregati per origine razziale o etnica. Inoltre la Commissione designerà ogni anno una o più capitali europee dell’inclusione e della diversità e organizzerà un vertice contro il razzismo nella primavera del 2021.

https://europa.today.it

